«بانسيه» يقود المصري لاكتساح طلائع الجيش برباعية

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اكتسح فريق النادي المصري مضيفه طلائع الجيش برباعية نظيفة على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

افتتح إسلام أبو سليمة التسجيل للمصرى في الدقيقة الـ 18 من ضربة رأس استقبلها ببراعة من ركلة ركنية مررها علاء علي بإتقان، ونجح البوركينابى الدولى أريستيد بانسيه فى تسجيل الهدف الثانى للمصري والثالث من ضربة رأس فى شباك طلائع الجيش، في الدقائق 33، 50 من عمر اللقاء، واختتم أحمد جمعة مهرجان أهداف النادي في المصري في الدقيقة 75، لتنتهي المباراة بفوز النادي المصري برباعية نظيفة.

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وبذلك يرتفع رصيد المصرى البورسعيدى إلى 9 نقاط ليحتل المركز الثاني، فيما يتجمد رصيد طلائع الجيش في المركز السابع برصيد 5 نقاط.