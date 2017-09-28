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محمد فاروق: أغلقت صفحة الانتقال للزمالك.. وهدفنا مركز متقدم في الدوري

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محمد فاروق: أغلقت صفحة الانتقال للزمالك.. وهدفنا مركز متقدم في الدوري محمد فاروق: أغلقت صفحة الانتقال للزمالك.. وهدفنا مركز متقدم في الدوري

التحرير

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أبدى محمد فاروق لاعب المقاولون العرب  سعادته بأحراز هدفين لفريقه في مباراة اليوم حيث حقق فريق المقاولون العرب فوزًا صعبًا على حساب النصر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على القاهرة ضمن مباريات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري. 

وأكد فاروق في تصريحات خاصة «للتحرير» أنه يطمح هذا الموسم أن ينافس فريقه على مراكز متقدمة في جدول الدوري، مشيرًا إلى أنه أغلق صفحة انتقالة لنادي وتركيزة الأن ينصب مع فريق المقاولون فقط.

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وأضاف نجم المقاولون: نمتلك هذا الموسم مجموعة قوية من اللاعبين قادرة على صنع الفارق بدليل تحويل الخسارة إلى مكسب مؤكدا أنها من سمات الفرق الكبيرة.

واختتم فاروق : الحديث عن منافسة المقاولون على الدوري مبكرًا لأننا مازلنا في الأسابيع الأولى، ولكننا جميعًا كلاعبين والجهاز الفني للفريق نسعى لتقديم موسم قوي والتواجد في المراكز المتقدمة.

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التحرير

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