نيبوشا: سأرحل عن الزمالك في حالة واحدة فقط

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عقد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، والمشرف العام على فريق الكرة، جلسة مع المونتنيجري نيبوشا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي للاستفسار منه عن العروض الخليجية التى وصلت إليه فى الفترة الأخيرة، ومعرفة رأيه بشأن تلك العروض.

وأكد نيبوشا لأحمد مرتضى :أنه لن يرحل عن الزمالك إلا في حال قرر المجلس ومرتضى منصور الاستغناء عنه وأشار إلى أن ما يحدث هي محاولة لتشيت تركيزه.

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وأضاف المونتنيجري للمشرف على الكرة أنه لا ولن يفكر في الرحيل عم الزمالك ولا يركز في أي أمر سوى تحقيق البطولات مع الفريق.