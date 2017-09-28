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الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة إنبي.. و«جبر» جاهز للمشاركة

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الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة إنبي.. و«جبر» جاهز للمشاركة الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة إنبي.. و«جبر» جاهز للمشاركة

التحرير

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، اليوم استعداداته على ملعب بتروسبورت لمواجهة إنبي المقرر لها مساء غدًا الجمعة على ملعب بتروسبورت في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز .

وركز نيبوشا المدير الفني للفريق وجهازه المعاون على تحفيظ اللاعبين بعض الجوانب الخططية لتطبيقها في مباراة إنبي وينتظم القلعة البيضاء في معسكر مغلق بأحد فنادق التجمع الخامس.

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وشارك علي جبر مدافع الفريق في المران بالكامل بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بجزع في الركبة، لتتأكد جاهزيته للمشاركة في لقاء الغد.

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التحرير

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