حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 29 سبتمبر 2017 مع ماغي فرح

شيماء مصطفى

برج الحمل

مهنياً: لا داعي إلى التذمر والتشاؤم، تسير أمورك المهنية على أحسن ما يرام



عاطفياً: يفاجئك الحبيب باصطحابك إلى مكان رومانسي بعيداً عن أجواء الضجة وهموم العمل



صحيا: المحافظة على الصحة السليمة مهمة جداً، والقرار بين يديك من خلال نمط حياتك

برج الثور

مهنياً: تنجح في اختبار صعب كان يقلقك ويتوقف عليه مصيرك المهني، فيسند إليك مركز كبير وتثبت أنك الشخص المناسب والكفوء له



عاطفياً: تواصل الشريك معك مهم لكما، لكنّ التساهل أحياناً يعقّد الوضع ويوصلكما إلى الطريق المسدود



صحياً: الأجواء الإيجابية المحيطة بك تشعرك بالراحة وتنعكس على وضعك الصحي

مهنياً: يشير هذا اليوم إلى بعض الفوضى أو الإحباط لكن عزيمتك القوية تساعدك على التغلب على كل ما يعترضك



عاطفياً: الرومانسية تفرض نفسها اليوم وتكون أيامك المقبلة مفعمة سعادة كبيرة جداً



صحياً: تجنب جداً التشنج فقد تصاب به على الرغم من حيويتك وديناميكيتك

مهنياً: يسهّل عليك هذا اليوم الأجواء والاتصالات، ويبشّرك بربح مادي أو ببعض الإنجازات التي تخدم مصالحك



عاطفياً: التعامل مع الشريك بقلّة الاحترام يهدّد مصير العلاقة، فسارع إلى تدارك الأمور قبل تفاقمها



صحياً: محاولة خداع نفسك والآخرين بأنك تمارس الرياضة ترتد سلباً عليك

مهنياً: قد يجعلك هذا اليوم تجد الطريقة الفضلى لتحسين أمورك المهنية والوصول إلى النجاح الذي تتمنّاه



عاطفياً: تخلق جوّاً رومنسياً مع الحبيب وتمضي معه أوقاتاً ممتعة تنسيك كل همومك



صحياً: حاول تنفيذ بعض المشاريع الترفيهية أو المسلية أو تبنّي بعض الأفكار المتطوّرة صحياً

برج الميزان

مهنياً: يحاول أحد الزملاء في العمل أن يوجّهك نحو الطريق الصحيح ويحذّرك من بعض المغرضين، فلا تغضب عليه



عاطفياً: خبر سعيد على الصعيد العاطفي يوصلك إلى عدم التنازل عما في يجول في فكرك ويشعر به قلبك



صحياً: وضعك الصحي أكثر من جيّد، حاول أن تحافظ على وتيرة هدوئك واستقرارك

برج الميزان

مهنياً: ابتعد عن مضايقة الآخرين والتسبب بالأذى لهم، أنت لا تدرك عواقب ما تقوم به



عاطفياً : كن مستعداً لمرحلة عاطفية أكثر تطوّراً مع الشريك، وستبدأ بوادرها بالظهور قريباً جداً



صحياً: ترى المحيط حولك في سعادة وفرح، في حين أن الكآبة تسيطر عليك، أخرج من عزلتك وافرح

مهنياً: يكتمل الحظ اليوم ويكون فرحك كبيراً جداً، ما قد يعني أن هناك تغييراً لمصلحتك قد يأتي بصورة سريعة



عاطفياً: إبحث عن علاقة جدية مع شخص تتفق معه ويبادلك مشاعر الحب ذاتها



صحياً: تتوتر أعصابك قليلاً، وتشعر بالإرهاق، استشر طبيبك واعمل بنصائحه وتعليماته فتكون الرابح

برج القوس

مهنياً: يؤشر هذا اليوم إلى الإرباك، وتشعر بالتشاؤم على الرغم من بوادر النجاح، لكن لا تقلق، قريباً تحصد ثمار تعبك



عاطفياً: ركّز على علاقتك بالحبيب ولا تفكّر في أي شيء آخر قد يؤثر فيها أو يزعزعها



صحياً: لا تتردد في الطلب إلى الأصدقاء مشاركتك في رحلة برية لأنها مفيدة للجميع

برج الجدي

مهنياً: قد يؤدي عنادك مع بعض الزملاء إلى الشعور باليأس من إمكان تغيير وجهة نظرك



عاطفياً: احترم عائلة الحبيب وتقرّب منها وأقم معها أطيب العلاقات لتكسب المزيد من مودته



صحياً: قد تكون المعنويات منخفضة جدًا وتشعر بألم في هذا الوقت وتضطرب نفسياً

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن تغيرات في أوضاعك المالية، لكن الحظ إلى جانبك وتحصل على مكافأة مالية لم تكن تتوقعها تفرحك كثيراً



عاطفياً: لا تدع الأفكار المشوشة والسيئة تسيطر على علاقاتك بالشريك بل ابحث عن كل ما يبهج وجديد



صحياً: ما توصلت إليه على الصعيد الصحي، بعد جهد قوي وإرادة صلبة تستحق عليه التهنئة

مهنياً: تتلقى عرضاً مغرياً قد يوصلك إلى تحقيق ما كنت تطمح إليه دائماً، وتحقق مكاسب كبيرة



عاطفياً: إرتباط عاطفي بدأت تلوح بوادره في الأفق فاستعد لاستقباله بكل رحابة صدر



صحياً: قد تكون متضايقاً بعض الشيء من التعليمات الغذائية التي عليك التقيد بها، لكنك بدأت تتكيف مع هذا الواقع

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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