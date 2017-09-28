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بالصور- جامعة القاهرة تستقبل وفدًا تعليميًا من نيجيريا

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مصراوي Masrawy

بالصور- جامعة القاهرة تستقبل وفدًا تعليميًا من نيجيريا

07:33 م الخميس 28 سبتمبر 2017

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كتب- محمد قاسم:

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم الخميس، 28 سبتمبر الجاري، وفدا تعليميا من دولة نيجيريا، يضم كل من إبراهيم دان إيا، نائب رئيس المجلس الأعلى للجلمعات فى نيجيريا، والدكتور محمد إبراهيم، أستاذ الدراسات العربية والإسلامية وعميد مركز الدراسات القرآنية بدولة نيجيريا، والدكتور محمد مبروك، أستاذ الفسيولوجي في نيجيريا.

وتباحث الوفد النيجيري مع جامعة القاهرة، حول آفاق التعاون في المجالات التعليمية المختلفة. وأكد رئيس جامعة القاهرة، عمق العلاقات المصرية الأفريقية، مرحبا بالتعاون مع جامعات نيجيريا، حيث وزار الوفد النيجيري، معامل كلية العلوم، ومعهد الدراسات الأفريقية، ومركز دراسة الهوسا بالجامعة.

وأشاد الوفد النيجيري بمكانة جامعة القاهرة التاريخية، وأعرب أعضاء الوفد عن رغبتهم في التعاون مع جامعة القاهرة في التبادل العلمي والأكاديمي بين الطرفين، واستقبال جامعة القاهرة للطلبة القادمين من الجامعات النيجيرية.

وأكد الخشت، أن الجامعة ترحب بكافة أشكال التعاون الدولي، مشيرا إلى وجود برامج قوية للدراسات العليا بالجامعة باللغتين الإنجليزية والفرنسية إلى جانب البرامج العربية.

 

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