الأزهر يقرر فتح تحقيق في وفاة جنين داخل مستشفى الزهراء الجامعي

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، إن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، كلف الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر ونوابه، وعمداء كليات الطب بالتوجه فورًا إلى مستشفى الزهراء الجامعي للوقوف على حالة المريضة التي حدثت لها مضاعفات وفقدت جنينها.

وفقدت سيدة داخل مستشفى الزهراء الجامعي، التابع لكلية طب البنات بجامعة الأزهر جنينها، واتهم أهلها إدارة المستشفى بالإهمال والتسبب في وفاة الجنين.

وأضاف شومان، في تصريحات له الخميس، أن الإمام الأكبر طالب رئيس الجامعة، باتخاذ ما يلزم فورًا من توفير أعلى رعاية طبية للسيدة، ونقلها للعلاج في أي مستشفى على نفقة الأزهر.

وأشار وكيل الأزهر، إلى أن الإمام الأكبر كلف بإجراء تحقيق عاجل للوقوف على حقيقية الأمر، وما حدث منذ دخولها المستشفى حتى تاريخه واتخاذ مايلزم تجاه المقصرين.

ولفت شومان إلى أن الطيب كلف وكيل الأزهر بالمتابعة لحظة بلحظة وإطلاعه على كافة التطورات، مشيرا إلى أن قيادات الجامعة انتقلت إلى هناك.

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