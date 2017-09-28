الخبراء يحذرون: توقفوا عن شحن الموبايل ليلا لهذا السبب

شيماء مصطفى

يلجأ معظم مستخدمي الهواتف الذكية إلى شحن أجهزتهم خلال فترة النوم ليلا، ليكونوا جاهزين صباحا للانطلاق إلى أعمالهم دون قلق من نفاد البطارية في أوقات حرجة.

لكن دراسة جديدة ركزت على إحدى السلبيات الكبيرة التي تسببها هذه العادة على بطارية الهاتف، والتي تؤدي على المدى البعيد إلى زيادة المعاناة مع بطارية الجهاز.

ونقلت شبكة سكاي نيوز عربية عن صحيفة "صن" البريطانية، قول أصحاب الدراسة إن شحن الهاتف طوال الليل يزيد الفترة التي يبقى بها الجهاز متصلا بالطاقة الكهربائية، الأمر الذي يؤثر على المدى البعيد في قدرة خلايا هذه البطارية على الاحتفاظ بالشحن لفترة أطول، ما يعني نفاد البطارية بسرعة أكبر وزيادة كابوس الشحن مع زيادة عمر الهاتف.

وينصح الخبراء، بإبقاء الهاتف متصلا بالطاقة الكهربائية إلى أن تمتلئ البطارية بشكل كامل ثم فصله عن منفذ الطاقة.

وقال حاتم زين، مؤسس شركة "أوسيا" لتقنيات الشحن اللاسلكي لمجلة "التايم" : "إذا فكرت بالموضوع، لو كنت تشحن هاتفك خلال فترة النوم، فهذا سيعني أن الهاتف سيكون متصلا بالطاقة الكهربائية لمدة 3 إلى 4 أشهر في العام".

وعلى الرغم من أن صانعي الهواتف الذكية والبطاريات يحاولون معالجة هذا السيناريو، فإن الأثر السلبي للشحن بتلك الطريقة سيكون حتميا على طاقة البطارية.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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