"المفتاح المصطنع" يكشف غموض سرقة السيارات في أكتوبر

كتب - محمد شعبان:

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، في الإيقاع بعاطلين كونا عصابة لسرقة السيارات بمدينة السادس من أكتوبر.

تحريات المقدم عرو حجازي، وكيل فرقة أكتوبر، والرائد عمرو نصير، معاون مباحث قسم أول أكتوبر، أكدت أن المتهمين اتبعا أسلوب المفتاح المصطنع في تنفيذ وقائع السرقة، وأقرا بارتكاب 12 واقعة بنطاق دائرة قسمي (أول وثان أكتوبر).

أرشد المتهمان عن اماكن ارتكاب وإخفاء المسروقات، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.