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انتهاء الجمعية العمومية لمحكمة شمال القاهرة

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مصراوي Masrawy

انتهاء الجمعية العمومية لمحكمة شمال القاهرة

07:22 م الخميس 28 سبتمبر 2017

انتهاء الجمعية العمومية لمحكمة شمال القاهرة

محكمة شمال القاهرة

كتب -محمود السعيد:

أنهت محكمة شمال القاهرة بالعباسية برئاسة المستشار محمود سليمان، الجمعية العمومية، التي انعقدت بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة.

وانتهت الجمعية إلى عدد من القرارات وهي تحديد موعد فتح الجلسات في الساعة التاسعة والنصف صباحا، والبدء في إنشاء 3 طوابق داخل المحكمة مختصة بالعمل على ميكنة القضايا، كما اعتمدت الحركة القضائية للعام القضائي الجديد.

وكان رئيس المحكمة على مستوى الجمهورية، دعا أعضاء المحكمة لعقد عموميتها، لتوزيع العمل عن العام القضائي 2017 - 2018، وذلك بعد انتهاء مجلس القضاء الأعلى من الحركة القضائية كاملة بأجزائها الثلاثة وتوزيع القضاة وأعضاء النيابة العامة على المحاكم والنيابات.

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مصراوي Masrawy

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