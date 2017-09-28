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مكافحة المخدرات تداهم بؤرا إجرامية في بولاق الدكرور

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مصراوي Masrawy

مكافحة المخدرات تداهم بؤرا إجرامية في بولاق الدكرور

07:20 م الخميس 28 سبتمبر 2017

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إعادة الألبوم

المشدد 15 سنة لـ77 متهمًا بقضية

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المشدد 15 سنة لـ77 متهمًا بقضية "أحداث عنف بني سويف"

كتب - محمد شعبان:

واصل ضباط مكافحة المخدرات بالجيزة، شن حملاتهم المكبرة التي تستهدف ضبط متعاطي وتجار المواد المخدرة بمخنلف مراكز المحافظة.

وخلال الأسبوع الجاري، شنَّ القطاع بقيادة اللواء ماجد عادل حملات مكبرة تركزت بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور (فيصل، المشابك، صفط اللبن).

وأسفرت الحملات عن ضبط كلا من: "علي ع."، "نور الدين ط."، "عمرو ع."، "محمد ف."، و"أحمد م."، وبحوزتهم كمية من (الفودو - الحشيش - الأقراص المخدرة)، ومبالغ مالية.

حُررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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