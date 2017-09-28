"الاتصالات": رفع أسعار كروت الشحن 36% ابتداء من الغد

كشف مصدر رفيع المستوى بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، عن زيادة أسعار كروت الشحن المدفوع مقدما بنسبة 36% ابتداء من غد الجمعة لشركات الاتصالات الأربعة فودافون وموبينيل واتصالات بالإضافة إلى we الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لن يتم زيادة قيمة الكروت، ولكن سيتم تخفيض قيمة المكالمات التى يقدمها، مضيفا أنه على سبيل المثال، فأن كارت شحن على سيباع بـ10 جنيهات ويعطى رصيد 7 جنيهات، وكارت 100 جنيه سيباع بـ 100 جنيه ويعطى رصيد 70 جنيه.

المصدر : اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

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