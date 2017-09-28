بنك إسبانيا المركزي يحذر من تداعيات استفتاء كتالونيا على الاقتصاد

مدريد - (د ب أ)

حذر بنك إسبانيا المركزي اليوم الخميس من أن التوترات السياسية التي تحيط بالاستفتاء المنتظر على استقلال إقليم كتالونيا عن الدولة الإسبانية، يمكن أن تضر بالنشاط الاقتصادي.

من المقرر إجراء الاستفتاء الذي ترفضه الحكومة المركزية في إسبانيا أول أكتوبر المقبل.

وذكر البنك في تقريره ربع السنوي إنه "بالنظر إلى المخاطر التي تحيط بتوقعات النمو والتوترات السياسية في كتالونيا، يمكن أن تؤثر على الثقة وقرارات الإنفاق والأحوال المالية".

ويتوقع البنك نمو اقتصاد إسبانيا بنسبة 1ر3% خلال العام الحالي، ثم بمعدل 5.2% خلال العام المقبل و2.2% في العام التالي، وهي نفس توقعاته في تقرير حزيران/يونيو الماضي.

وذكر البنك أن "التلاشي التدريجي لعوامل نمو محددة، والتي أنعشت بشكل مؤقت التعافي الاقتصادي الإسباني، سيدفع النمو إلى الاعتدال".

في الوقت نفسه، يتوقع البنك أن يكون لارتفاع قيمة اليورو أمام الدولار مؤخرا تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي والتضخم.