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قضايا الدولة تنتدب 158 مستشارًا لوزارة العدل

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مصراوي Masrawy

قضايا الدولة تنتدب 158 مستشارًا لوزارة العدل

06:58 م الخميس 28 سبتمبر 2017

قضايا الدولة تنتدب 158 مستشارًا لوزارة العدل

المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل

كتب - عمرو علي:

وافق المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، اليوم الخميس، على ندب 158 مستشار لوزارة العدل.

يأتي ذلك بناء على طلب المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل بندب وتجديد ندب 158 قاضيا بقضايا الدولة للعمل بقطاعات وزارة العدل المختلفة.

وقال المستشار محمد عبداللطيف، الأمين العام للهيئة ورئيس المركز الإعلامي إن المجلس الأعلى لقضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل قد اعتمد حركة انتدابات لعدد من مستشاري الهيئة بلغ عددهم 158 مستشارًا لجميع قطاعات الوزارة المختلفة.

وأوضح الأمين العام للهيئة ورئيس المركز الإعلامي، أن هذا الندب لمدة عام قضائي يبدأ من أول أكتوبر 2017 حتى 30سبتمبر 2018 بناء على طلب وزير العدل.

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