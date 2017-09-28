حجز معاون مباحث قسم المقطم في اتهامه بالتزوير

كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة جنوب القاهرة الكلية، اليوم الخميس، بحجز معاون مباحث بقسم شرطة المقطم، 24 ساعة على ذمة التحريات، في اتهامه بالتزوير في محررات رسمية.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي نيابة جنوب القاهرة بلاغًا من ربة منزل تتهم ضابط بقسم شرطة المقطم، بالتزوير في محرر رسمي عن طريق تحريره محضر ملفق يتهمها بالإتجار في الهيروين.