كردستان تصف قرارات بغداد باللادستورية واللاقانونية وتدعو إلى الحوار

العراق - (د ب أ):

رفضت حكومة اقليم كردستان جميع القرارات الصادرة من الحكومة والبرلمان العراقيين، واصفة اياها باللادستورية واللاقانوية ومنافية للإعلان العالمي لحقوق الانسان، ودعت حكومة بغداد الى الحوار البناء.

وجاء في بيان صدر قبل قليل بعد الاجتماع الوزاري لحكومة اقليم كردستان اليوم وحصلت وكالة الانباء الالمانية على نسخة منه ان "جميع القرارات الصادرة من بغداد على خلفية اجراء الاستفتاء، هي لا دستورية ولا قانونية ومنافية للإعلان العالمي لحقوق الانسان، لأنها بمثابة عقاب جماعي لشعب كردستان".

ودعا البيان الحكومة العراقية الى الحوار البناء، وحل كل المشكلات بين الطرفين.

وفيما يتعلق بموقف دول الجوار والدول الاخرى، يقول البيان ان "الاستفتاء لا يشكل بأي حال من الاحوال تهديدا للأمن القومي لأية دولة، وان اقليم كردستان، سيبقى كما في السابق عامل استقرار في المنطقة".

ودعا البيان دول الجوار الى استمرار العلاقات المتينة معها مبنية على حسن الجوار و الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وعن تهديدات بغداد حول غلق المطارات، ذكر البيان ان "قرار غلق المطارات بوجه الطيران المدني اضافة لكونه يخالف الدستور والقانون، فهو مناف لاتفاقية شيكاغو التي تنص على عدم اقحام المطارات وحركة الطيران المدنية في النزاعات السياسية".