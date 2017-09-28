التعليم: حل مشكلة التحويلات بمدرسة الأسمرات ولاعلاقة لنا بغرق طالبين

كتبت- ياسمين محمد:

قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إنه تم بحث عدة شكاوى وجهت للوزارة من خلال المواطنين، وما نشر بوسائل الإعلام المختلفة، فمن الإسكندرية، وردت شكوى بشأن ارتفاع كثافة أحد الفصول إلى 120 طالب، وأشار خيري إلى أنه تم تقسين طلاب الصف الأول الابتدائي إلى فصلين، على أن يتم ضم طلاب الصف الخامس في فصل واحد، وفقًا للإحصاء الوراد من المدرسة بأعداد الطلاب.

ومن قنا، وردت شكوى خاصة بمصرع طالبين غرقًا، وقال خيري، إنه تبين أن الطالبين بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة سيدي عبد الرحيم الإعدادية بنين، وهما متغيبان منذ بداية العام الدراسي ولم يتسلما الكتب الدراسية من المدرسة.

ومن الجيزة، جاءت شكوى بشأن مدرسة هدى شعراوي الإعدادية بنات بإدارة العمرانية، تفيد بأن المدرسة آيلة للسقوط، وأكد خيري أنه تم عمل صيانة شاملة للمدرسة من قبل الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أثناء العام الدراسي 2016/ 2017، وتم الانتهاء من هذه الأعمال في النصف الثاني من العام، وتعمل المدرسة بشكل منتظم الآن، مشيرًا إلى أن ما نشر ليس له أساس من الصحة، والمدرسة جاهزة لاستقبال أي لجنة للتأكد من أنها تعمل بانتظام.

ووقعت مشادة بين أولياء أمور طلاب حي الأسمرات وإدارة مدرسة تحيا مصر 2 بمحافظة القاهرة، وقال خيري إن فريدة مجاهد مدير مديرية التريبة والتعليم بالقاهرة، استقبلت شكاوى أولياء الأمور المتعلقة بالتحويلات، وفتحت باب التحويلات الخاص بالمدرسة فورًا لاحتواء المشكلة.

وانتشرت صورًا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن سوء حالة حمامات مدرسة الرواد الابتدائية بمطار إمبابة، وأكد خيري أن هذه الصور لا تخص المدرسة المذكورة.