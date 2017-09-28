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انفراد.. تعرف على أسعار كروت شحن الموبايل الجديدة

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انفراد.. تعرف على أسعار كروت شحن الموبايل الجديدة انفراد.. تعرف على أسعار كروت شحن الموبايل الجديدة

التحرير

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بداية من الساعه الثانية عشرة من صباح غدٍ الجمعة تبدء شركات المحمول في تغيير كروت الشحن.

وعلمت التحرير أن أسعار الكروت ستكون كالتالي:
سعر كارت فئة 5 جنيهات بـ 5 جنيهات فقط بدلاً من 5.5 جنيها، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 3.5 جنيهات.
وأن يكون سعر كارت فئة 10 جنيهات بـ10 جنيهات فقط بدلا من 11 جنيه، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 7 جنيهات. 
وأن يكون سعر كارت فئة 15 جنيها بـ15 جنيهًا فقط بدلاً من 16.5 جنيهًا، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 10.5 جنيهًا.
وأن يكون سعر كارت فئة ٢٥ جنيهًا بـ٢٥جنيهاً فقط بدلاً من ٢٧.٥ جنيها، ويحصل العميل على رصيد بقيمة ١٧.٥جنيهًا.
وأن يكون سعر كارت فئة ٥٠ جنيهاً بـ ٥٠ جنيهاً فقط بدلاً من ٥٥ جنيهاً، ويحصل العميل على رصيد بقيمة ٣٥ جنيهًا.
وأن يكون سعر كارت فئة ١٠٠ جنيهاً بـ ١٠٠ جنيهاً فقط بدلاً من ١١٠ جنيهاً، ويحصل العميل على رصيد بقيمة ٧٠ جنيهًا.

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وأكدت مصادر مطلعه بشركات المحمول للتحرير أن تغيير أسعار الكروت يأتي بناء على قرار جهاز تنظيم الاتصالات، وأن تغيير الاسعار يأتي نتيجة زيادة تكاليف التشغيل التي تحملتها شركات المحمول الفترة الأخيرة نيابة عن العملاء. "بحد قوله".

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التحرير

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