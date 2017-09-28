أبو شقة ينتقد أوضاع المحاكم: حالتها مزرية والقاذورات في كل أركانها

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انتقد النائب بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أوضاع المحاكم، خاصة محاكم الجنايات، معلنًا عن «تحديه لأي مسؤول بأن يتوجه لأي محكمة، حيث سيجد أن حالتها مزرية، ويوجد بها كم كبير من القاذورات منتشرًا بمختلف أراكانها».

وقال أبو شقة، خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم الخميس، لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، إنه «نريد تحقيق منظومة كاملة للعدالة، فلا يجوز أن يجلس القاضى مرتديا بذلته الرسمية المهندمة وبجواره سكرتير الجلسة مرتديًا قميصًا مشجرًا، أو محاميًا مرتديا كوتشي».

وأضاف أنه «فوجئت مؤخرا بأن هناك جلسات محاكمة يتم عقدها في قاعات بالقرى والنجوع»، مشددًا على ضرورة التكاتف من الجميع، وتضامن وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى «لنكون أمام منظومة عدالة حقيقية، لتحقيق هيبة العدالة».

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وأوضح أنه «إذا كنا نريد إصلاحًا للمنظومة، فلا بد من الاستفادة من الخبرات، ولا نخجل من مواجهة المشكلات الحقيقية، حتى نكون أمناءً أمام أنفسنا وأمام التاريخ».

وعقب على كلمته، المستشار جابر المراغي، أحد ممثلى القضاة المشاركين في الاجتماع، وقال إنه «نجلس في قاعات بها حشرات، ونعاني من هذه المشاكل، ولا أحد يهتم»، مطالبًا البرلمان بالتدخل واستجواب لوزير العدل بشأن تلك الأمور. وعقب أبو شقة قائلا: «منذ هذه اللحظة سيمارس البرلمان سلطاته في هذا الأمر، فلا بد من المواجهة الحقيقية».