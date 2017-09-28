بالصور.. تفاصيل ضبط منفذي ذبح الأقباط في ليبيا

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كشف تحقيقات المستشار الصديق الصور رئيس التحقيقات بمكتب النائب العام الليبى عن تفاصيل جديدة حول واقعة ذبح الأقباط المصريين على يد تنظيم داعش فى مدينة سرت الليبية.

وكشفت التحقيقات التى استمرت على مدار الأشهر الماضية مع عدد من الإرهابيين للوصول إلى ملابسات الحادث الإرهابى الذى وقع منذ ما يقرب من عامين عن أسماء قادة داعش فى ليبيا، الذين سيطروا على مدينة سرت منذ سنوات.

وأكدت التحقيقات أن عملية ذبح الأقباط المصريين فى مدينة سرت تمت على يد مواطنين يحملون الجنسيات الليبية والتونسية والمصرية، وأشارت إلى أن تنظيم داعش الإرهابى لا يعترف بالحدود أو جنسيات المنضمين له، إنما يروّج لفكرة دولة الخلافة المزعومة.

وأعلن رئيس التحقيقات بمكتب النائب العام الليبى المكلف الصديق الصور، أن قوات البنيان المرصوص التى طردت داعش من مدينة سرت تمكنت من القبض على منفذ ومصور حادثة ذبح الأقباط المصريين في ليبيا، والتى جرت خلف فندق المهارى غرب مدينة سرت، كما تمكنت من تحديد مكان المقبرة التى دفن فيها الضحايا.

وأكد "الصديق الصور"، أن التحقيقات التى جرت خلال الأشهر الماضية قادت النيابة العامة للوصول لنتائج وتفاصيل أولية حول تحركات قادة الجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية الليبية ووحدات الجيش الليبى فى العاصمة طرابلس نفذت سلسلة من المداهمات لأوكار الإرهابيين، وتم التحقيق معهم حول جرائم الإرهابيين فى مدينة سرت.

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وكشف رئيس التحقيقات بمكتب النائب العام الليبى المكلف أسماء عدد من قادة تنظيم داعش الإرهابى المكلفين بسرايا صحراء التنظيم فى ليبيا، الذى يعمل تحت ما يسمى "ديوان الجند والمغازى".

وأكد الصور، توصل السلطات خلال نتائج التحقيقات الأولية مع عناصر تنظيم داعش الذين جرى القبض عليهم خلال تحرير سرت، وعدد من عناصر سرايا الدفاع عن بنغازى، إلى أن ديوان سرايا الصحراء لتنظيم داعش ليبيا، تتكون من تسع سرايا، مشيرًا إلى أن جميع قادتهم قتلوا العام 2016، وهى سرايا "ابن الشيخ، وزكريا السنقري، ومحمد أغلبو، وأمير سرايا الصحراء، وحمزة السعداوي، وطمطم، والعشائري، وصلاح الصيد، وأبو عبدالله".

وأكد "الصور"، أن أكثر من 100 فرد يحملون الجنسيات المصرية والليبية والتونسية والسودانية، انضموا إلى تنظيم داعش الإرهابى فى سرت، مشيرًا إلى انضمام ما يقرب من 100 فرد من جنسيات إفريقية مختلفة وعدد من المقاتلين من دول السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسوريا.