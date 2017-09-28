انهيار محادثات الانتخابات الكينية بعد انسحاب المعارضة

جوهانسبرج - (د ب أ):

أفادت وسائل اعلام محلية، بأن المعارضة الكينية انسحبت من المحادثات مع الحزب الحاكم اليوم الخميس، احتجاجا على ادخال تغييرات مقترحة على قانون الانتخابات في البلاد قبل انتخابات الإعادة المقررة الشهر المقبل.

ويمكن لمقترحات حزب أوهورو كينياتا "تحالف اليوبيل" أن تمنع المحكمة العليا من إلغاء نتائج الانتخابات في المستقبل بسبب الأخطاء في إرسال النتائج الإلكترونية، كما فعلت المحكمة في الشهر الماضي.

ونقلت صحيفة "نيشن" عن جيمس أورينجو عضو مجلس الشيوخ المعارض قوله:" لا يمكننا أن نكون طرفا في اجتماع يغير قواعد اللعبة في منتصف الطريق".

وكانت المحكمة العليا في كينيا قد ألغت نتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت في 8 أغسطس الماضي بعد أن قدم زعيم المعارضة رايلا أودينجا، شكوى تفيد بأن أجهزة الكمبيوتر الخاصة باللجنة المستقلة للانتخابات، قد تعرضت للقرصنة من أجل تسجيل الفوز للرئيس كينياتا.

ووصف كينياتا قرار المحكمة العليا برفض نتائج الانتخابات بأنه "انقلاب قضائي".

ومن المقرر إجراء انتخابات جديدة في 26 أكتوبر ، ولكن المعارضة هددت بمقاطعتها إذا لم يتم استبدال مسؤولين بعينهم في اللجنة.

ودعا أودينجا خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إلى احتجاجات جماهيرية الأسبوع المقبل ، وقال " ليس لدينا خيار آخر سوى أن نأخذ المعركة إلى الشعب".