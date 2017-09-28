الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على زعماء سياسيين متنافسين في ليبيا

بروكسل - (د ب أ):

مدد المجلس الأوروبي اليوم الخميس، العقوبات المفروضة على ثلاثة زعماء سياسيين متنافسين في ليبيا لدورهم المعرقل في البلاد.

وتشهد ليبيا في حالة فوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011 حيث تديرها ثلاث حكومات متنافسة، اثنتان في طرابلس، وواحدة في طبرق بشرق البلاد.

وتولت حكومة الوفاق في طرابلس برئاسة فايز السراج والمدعومة من الأمم المتحدة السلطة العام الماضي، وسط آمال دولية بأن تستعيد الاستقرار، غير أنها عجزت عن الحصول على الاعتراف بها من جانب منافستيها.

ووفقا لبيان صادر عن المجلس الأوروبي، تستهدف العقوبات: عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، ومقره طبرق، وكذلك خليفة غويل ونوري أبو سهمين، وهما عضوان بارزان في المؤتمر الوطني العام الليبي.

ويتهم الاتحاد الأوروبي الثلاثة "بعرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر عام 2015 وتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا".

وينظر الاتحاد الأوروبي إلى حكومة الوحدة الوطنية بقيادة السراج، باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد.

وكان قد تم فرض تلك العقوبات منذ أبريل عام 2016.