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كردستان ترفض قرارات البرلمان والحكومة العراقية

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مصراوي Masrawy

كردستان ترفض قرارات البرلمان والحكومة العراقية

06:47 م الخميس 28 سبتمبر 2017

كردستان ترفض قرارات البرلمان والحكومة العراقية

مسعود بارزاني زعيم إقليم كردستان

بغداد - (أ ش أ):
أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس، استعدادها للحوار ورفضها لقرارات بغداد واصفة إياها بـ"العقوبة الجماعية".

وقال مجلس وزراء إقليم كردستان - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية - إن اربيل مستعدة للحوار مع المركزية في بغداد لحل المشاكل العالقة.

وأضاف البيان: "أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للطعن في قرارات مجلس النواب العراقي، واعتبارها (غير شرعية وغير قانونية).

وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت أمس على قرارات للرد على استفتاء كردستان، فيما فوض رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي باتخاذ قرارات لردع القائمين على الاستفتاء.

 

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