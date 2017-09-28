كردستان ترفض قرارات البرلمان والحكومة العراقية
كردستان ترفض قرارات البرلمان والحكومة العراقية
06:47 م الخميس 28 سبتمبر 2017
مسعود بارزاني زعيم إقليم كردستان
بغداد - (أ ش أ):
أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس، استعدادها للحوار ورفضها لقرارات بغداد واصفة إياها بـ"العقوبة الجماعية".
وقال مجلس وزراء إقليم كردستان - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية - إن اربيل مستعدة للحوار مع الحكومة المركزية في بغداد لحل المشاكل العالقة.
وأضاف البيان: "أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للطعن في قرارات مجلس النواب العراقي، واعتبارها (غير شرعية وغير قانونية).
وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت أمس على قرارات للرد على استفتاء كردستان، فيما فوض رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي باتخاذ قرارات لردع القائمين على الاستفتاء.
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