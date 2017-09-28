انتخابات السباحة بين انجازات «إدريس» ومحاولات أيمن سعد للتطوير

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تقام غدًا الجمعة، الجمعية العمومية لاتحاد السباحة برئاسة ياسر إدريس رئيس مجلس الإدارة، حيث تتضمن الجمعية اجراءات انتخاب مجلس إدارة جديد يتولى مهمة الاتحاد حتى انتهاء أولمبياد طوكيو 2020.

ويتنافس ثلاثة مرشحين على منصب الرئاسة، وهم ياسر إدريس وممدوح الشناوي وأيمن سعد، وفي منصب نائب الرئيس تقدم أحمد هارون التوني وأسامة المصري، وفي أمانة الصندوق تقدم كل من أمير عبد الجواد ومحمد سيد، وعلى منصب السكرتير العام ترشح إبراهيم طارق ومعتز رضوان.

وعلى منصب العضوية، تقدم كل من شيماء الدمرداش وهشام سيف وعلي عبد الفتاح وياسر الملاح وشريف أحمد وحسن مغازي وهيثم حازم ومحمد أحمد ودينا عادل وعمرو الدين إمام وأمير صفوت وطارق البكري ومحمد الزناتي.

ويعتمد أيمن سعد في الانتخابات على برنامج طموح قام بوضعه هو وأعضاء قائمته، والهدف منه هو الارتقاء باللعبة من خلال توسيع قاعدة المشاركة والبحث عن مصادر تمويل خارجية بعيدًا عن الدعم الحكومي، بالإضافة إلى تطوير الهيكل الإداري والفني للاتحاد.

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وفي الجانب الأخر يستند "إدريس" على النتائج الإيجابية التي حققتها المنتخبات الوطنية خلال الفترة الماضية، وظهور العديد من اللاعبين المبشرين بمستويات طيبة في المستقبل وأبرزهم أحمد أكرم وفريدة عثمان ومروان القماش.

وحقق اتحاد السباحة عددًا من النتائج الإيجابية خلال الفترة الماضية أبرزها حصد لقب البطولة العربية التي أقيمت بالأردن في أغسطس عام 2009، بالإضافة إلى حصد لقب الوصيف في نفس البطولة عام 2011 بالعاصمة القطرية الدوحة.

وفي أولمبياد الشباب بالصين 2014، حصلت مصر على أول ميدالية أولمبية من خلال لاعب المنتخب أحمد أكرم في سباق 800 متر حر، وفي دورة الألعاب الأفريقية للناشئين من نفس العام حصد المنتخب 30 ميدالية، كما حققت فريدة عثمان المركز الـ12 في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة بالبرازيل، وحصل أحمد أكرم على المركز الـ11، ومؤخرا حصدت فريدة عثمان الميدالية البرونزية في بطولة العالم التي أقيمت بالمجر.