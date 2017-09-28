وزير الرياضة يتفقد نادى قارون والمدينة الرياضية بالفيوم (صور)

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قام المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، برفقة الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، بزيارة تفقدية مفاجئة للمدينة الرياضية بدمو بالفيوم.

وتضمنت جولة الوزير بالمدينة زيارة الملعب القانونى المطور بالنجيل الصناعى وأعمدة الإنارة الكاشفة، وحمام السباحة الأوليمبي والصالة المغطاة، والملعب المتعدد الأغراض، وملعب التنس الأرضي، كما اطلع عبد العزيز على مطالب محافظ الفيوم للبدء فى المرحلة الثانية من تطوير المدينة الرياضية بدمو بحيث يتم تزويدها بحمام سباحة تدريبي وإستاد رياضي، وملاعب اسكواش وفندق.

وكشف وزير الشباب والرياضة، إنه سيتم إرسال لجنة من الوزارة؛ لمعاينة المنشآت الجديدة المطلوبة بالمدينة ووضع المقايسات الخاصة بها للبدء فى تنفيذها بالتنسيق مع محافظة الفيوم.

وأوصي المهندس خالد عبد العزيز المسئولين بالمدينة بتحقيق أقصي استفادة من منشآت المدينة الرياضية و تكثيف الأنشطة بها والتوسع فى أكاديميات كرة القدم والسباحة وإقامة البطولات والمنافسات الرياضية بالصالة المغطاة بالمدينة لتوفير موارد مالية مناسبة يمكن من خلالها إجراء الصيانة اللازمة لمنشآت المدينة .

كما تفقد وزير الشباب والرياضة، نادى قارون الرياضي؛ للتعرف على إمكانيات المركز على أرض الواقع برفقة محافظ الفيوم، حيث اجتمع الوزير مع صلاح حلمي فهمى رئيس مجلس إدارة نادى قارون؛ للاطلاع على خطة عمل النادى، وأبرز الأنشطة الرياضية التى يقدمها لأعضاؤه من النشأ والشباب من أبناء محافظة الفيوم، كما تعرف الوزير على مجهودات إدارة النادى فى تطوير إنشاءاته من خلال الموارد الذاتية.

وتوجه خالد عبد العزيز لتفقد ملاعب الاسكواش بنادى قارون وملاعب كرة القدم وملاعب التنس الأرضي، وحمام السباحة التدريبي وحمام سباحة الأطفال، ومجمع صالات الأنشطة الرياضية، وموقع الصالة المغطاة الجارى إنشائها.

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وطلب رئيس مجلس إدارة نادى قارون دعم الوزارة فى إنشاء ملعبين بالأبعاد الخماسية مزودين بأعمدة الإنارة الكاشفة لتضاف لرصيد المنشآت الرياضية المتواجدة داخل النادي الذى يقع على مساحة 32 فداناً.

ومن جانبه، أشاد وزير الرياضة بإمكانيات نادى قارون وبتنوع إنشاءاته الرياضية التى تتيح فرصة ممارسة مختلف الألعاب الرياضية لأبناء الفيوم ، مطالبا بإتاحة إنشاءات النادى للمدارس التعليمية المجاورة له فى سبيل تعزيز الموارد المالية للنادى، إضافة إلى إجراء الصيانة اللازمة للملاعب.