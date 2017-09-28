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الحكم بالسجن 15 عامًا لفضل شاكر .. والإعدام لأحمد الأسير

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مصراوي Masrawy

الحكم بالسجن 15 عامًا لفضل شاكر .. والإعدام لأحمد الأسير

06:29 م الخميس 28 سبتمبر 2017

الحكم بالسجن 15 عامًا لفضل شاكر .. والإعدام لأحمد الأسير

فضل شاكر

القاهرة - (مصراوي):

أصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية، اليوم الخميس، حكم بالأشغال الشاقة 15 عامًا، على الفنان اللبناني فضل شاكر، إضافةً إلى تجريده من حقوقه المدنية وتغريمه 800 ألف ليرة وإلزامه بتسليم بندقية حربية، كما طالبت بالإعدام للشيخ الموقوف أحمد الأسير وشقيقه.

وكانت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، أصدرت أحكامها في ملف أحداث عبرا، والتي تسببت باستشهاد 18 عسكريا من الجيش اللبناني، وتضمنت الأحكام 8 أحكام إعدام، بحسب موقع "لبنان 24".

وكانت السلطات اللبنانية ألقت في 15 أغسطس 2015 القبض على الأسير في مطار رفيق الحريري الدولي بينما كان يغادر بيروت إلى بجواز سفر فلسطيني مزور، بعدما غير مظهره. وكان من المقرر وفق خطة ألأسير، أن يتوجه إلى نيجيريا.

وشهدت مدينة صيدا اللبنانية عام 2013، على مدى يومين أحداث لم يسبق لها مثيل على صعيد التوتر والأحداث الأمنية المتنقلة في المدينة بدأت في منطقة عبرا من خلال اشتباكات بين أنصار أحمد الأسير ومن الجيش اللبناني ما أدى إلى سقوط شهداء من الجيش اللبناني وأسفرت عن وقع عدد كبير من الجرحى والقتلى بينهم 18 جنديا.

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