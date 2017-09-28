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استمرار فعاليات "ملتقى الأديان السماوية" بشرم الشيخ

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مصراوي Masrawy

استمرار فعاليات "ملتقى الأديان السماوية" بشرم الشيخ

06:12 م الخميس 28 سبتمبر 2017

الدكتور محمد مختار جمعة

جنوب سيناء - داليا منير ومحمود مصطفى:

بدأت الجلسة الثانية، من مؤتمر "ملتقى الأديان السماوية"، مساء اليوم الخميس، تحت شعار "هيا نصلي معًا" المنعقد على مدار يومين بمدينتي شرم الشيخ وسانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء.

وانطلقت الجلسة الثانية في قاعة المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ، بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ووزير الآثار خالد العناني والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، بالإضافة إلى محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وتحدث في الجلسة الثانية من المؤتمر، ممثلين عن الأزهر الشريف والكنيسة الإنجيلية ووزارة السياحة ووزارة الآثار وعدد من أعضاء جمعية مستثمري جنوب سيناء.

وبدأت اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر "سيناء ملتقى الأديان السماوية"؛ لإعلان سيناء عاصمة للسياحة الدينية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح ، وبحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

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