"داعش" يصدر تسجيل صوتي لزعيمه أبو بكر البغدادي

القاهرة – (مصراوي)

أصدر تنظيم داعش الإرهابي تسجيلًا صوتيًا لزعيمه أبو بكر البغدادي، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء اليوم الخميس.

وقالت الوكالة إن التسجيل الذي بثته وكالات مقربة من التنظيم الإرهابي تصل مدته إلى 42 دقيقة. ويأتي التسجيل الذي لم يتم التأكد من توقيته بعد أنباء متكررة عن مقتل البغدادي، وبعدما فقد التنظيم جزء كبير من مناطق كان يسيطر عليها في سوريا والعراق.

ففي يوليو الماضي أعلنت موسكو عن توافر معلومات حول مقتل البغدادي مع عشرات من قادة داعش في غارة روسية جنوبي مدينة الرقة، معقل التنظيم الرئيسي في سوريا.

في حين كان المرصد السوري أعلن في بداية يوليو الماضي أيضًا أن قادة داعش في مدينة الرقة اجتمعوا لاختيار زعيم جديد للتنظيم وسط أنباء عن مقتل البغدادي.

وفي يونيو 2017 تناقلت وسائل الإعلام حول العالم بيانًا منسوبًا لما يسمى بولاية الرقة، يفيد بمقتل البغدادي في ريف المدينة.

ولم يتم التأكد من كل الأخبار السابقة بمقتله أو حتى اعتقاله.