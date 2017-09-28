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قوات الجيش اليمني تتقدم نحو مواقع جديدة في محافظة حجة

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مصراوي Masrawy

قوات الجيش اليمني تتقدم نحو مواقع جديدة في محافظة حجة

06:01 م الخميس 28 سبتمبر 2017

قوات الجيش اليمني تتقدم نحو مواقع جديدة في محافظة حجة

علي عبدالله صالح

صنعاء - (د ب أ):

تقدمت قوات الجيش الوطني اليمني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم الخميس، نحو مواقع جديدة خاضعة لسيطرة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، بمحافظة حجة 123 كم شمال غرب صنعاء.

ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت"، عن مصدر عسكري في المنطقة الخامسة قوله، إن قوات الجيش الوطني تمكنت صباح اليوم من التقدم والسيطرة على أجزاء واسعة شمال وادي بن عبدالله بمدينة حرض بعد معارك عنيفة مع المليشيا الانقلابية (الحوثيون وقوات صالح).

وذكر المصدر "أن المعارك التي اندلعت منذ فجر اليوم بين الجيش الوطني والمليشيا، أسفرت عن مصرع وجرح أعداد كبيرة من عناصر المليشيا، التي فرت أمام تقدم رجال الجيش الوطني".

وتمكن الجيش الوطني في 19 سبتمبر الحالي مسنودا بقوات التحالف العربي من التقدم في حرض، والوصول إلى منطقة "الحثيرة" المحاذية لميدي من جهة الجنوب، واستعاد أجزاء من وادي بن عبدالله شمال غرب حرض.

وتشهد المناطق الواقعة على الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية في محافظة حجة مواجهات عنيفة بين الطرفين منذ نحو عام ونصف، خلفت اضرارا بشرية ومادية كبيرة، فضلا عن نزوح معظم المدنيين إلى مناطق بعيدة عن تلك المواجهات.

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