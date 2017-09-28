مجلس الأمن يبحث أزمة الروهينجا بعد إرجاء ميانمار الزيارة إلى راخين

نيويورك/ يانجون - (د ب أ):

يعقد مجلس الأمن الدولي أولى جلساته المفتوحة بشأن أزمة لاجيئ الروهينجا اليوم الخميس بعد ساعات من تأجيل حكومة ميانمار زيارة لمسؤولي الأمم المتحدة إلى ولاية راخين محل الصراع.

وسيطلع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي انتقد بشدة ما وصفه "بتطهير عرقي" في الولاية، مجلس الأمن في نيويورك على الأزمة بشكل موجز.

وكان من المقرر أن يزور دبلوماسيون ومسؤولون كبار بالأمم المتحدة مقيمون في ميانمار ولاية راخين بشمال البلاد، حيث جرت عملية عسكرية الشهر الماضي تسببت في هروب نحو نصف مليون لاجئ من مسلمي الروهينجا إلى بنجلادش المجاورة.

وقالت وزارة الإعلام في ميانمار في بيان إن الزيارة تم تأجيلها حتى الأسبوع القادم.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش أمس الأربعاء أثناء إعلانه عن الزيارة إنه تم تعليق عمليات الأمم المتحدة الإنسانية في المنطقة منذ تفجر أعمال العنف، وكان يؤمل من الزيارة أن تكون "خطوة أولى" للعودة للمنطقة مرة أخرى لتوزيع المساعدات.

ويتهم اللاجئون الجيش والبوذيين المحليين في راخين بعمليات قتل جماعية واغتصاب وحرق خلال حملة على مقاتلين من الروهينجا، هاجموا مراكز للشرطة في 25 أغسطس. ويقول الجيش إن المتمردين أحرقوا منازل وقتلوا العشرات من الهندوس.

وكان من المتوقع أيضا أن يلتقي الدبلوماسيون بعدد من المجتمع الهندوسي الذين يتهمون ميليشيات الروهينجا بذبح أقاربهم حرقهم في مقابر جماعية.