إزالة 3 أحواض مياه مخالفة وخلاط أسمنت بالفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

شنت أجهزة الإدارة المحلية بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع أجهزة الأمن، اليوم الخميس، حملة لتفيذ قرارات إزالة، أوصت بها هيئة الرقابة الإدارية، في حملتها على مخرات السيول بمنطقة محمود حسن بمركز الفيوم، ومغيب بمركز أطسا، صباح أمس الأربعاء.

وقاد المهندس بسام عزام رئيس مركز ومدينة إطسا، حملة مكبرة لإزالة 3 أحواض مياه مخالفة، أقيمت بالمنطقة المواجهة لقرية قصر الباسل، لري الأراضي المخالفة الواقعة في حزام مخرات السيول، قام أصحابها ببناءها لري الأراضي المخالفة التي تقع على طريق أسيوط الغربي.

يأتي هذا في الوقت الذي ترأس فيه المهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم، حملة لإزالة الأكشاك التي أقيمت بالقرب من مخرات السيول في عزبة محمود حسن، وإزالة خلاطة أسمنت عملاقة، أقيمت بالمخالفة في المنطقة تستخدم في خلط مواد البناء، دون الحصول على تراخيص من أجهزة المحليات، أقامتها في محيط خزانات تجمع "السيل"، كما قامت أجهزة مجلس مدينة الفيوم، بإزالة "ميزان بسكول" أقيم بشكل مخالف على طريق أسيوط الغربي.