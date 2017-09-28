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بالصور.. احتفالية ختامية لـ"محكى شباب البحيرة"

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مصراوي Masrawy

بالصور.. احتفالية ختامية لـ"محكى شباب البحيرة"

05:54 م الخميس 28 سبتمبر 2017

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عقب 3 أيام.. الأمن المركزي يفض احتجاج عمال المحاجر في الشرقية (صور)

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عقب 3 أيام.. الأمن المركزي يفض احتجاج عمال المحاجر في الشرقية (صور)

البحيرة – أحمد نصرة:

شهدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، ودينا فؤاد رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم بوزارة الشباب، اليوم الخميس، الحفل الختامي لمحكى شباب البحيرة، بمجمع دمنهور الثقافي، بمشاركة 800 شاب وفتاة يمثلون مراكز شباب المحافظة.

وافتتحت المحافظ معرضًا للفنون التشكيلية لفناني مراكز الشباب، كما شهدت حفلًا غنائيًا لكورال فرقة الشباب والرياضة، وكرمت اللاعبين الرياضيين المتميزين من أبناء المحافظة الحاصلين على بطولات دولية وقارية.

وقالت عبده في كلمتها، إن للشباب دور كبير في المشاركة في الخطط التنموية التي تتم على أرض المحافظة، باعتبارهم أمل الغد ووقود المستقبل.

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