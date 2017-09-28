عقب 3 أيام.. الأمن المركزي يفض احتجاج عمال المحاجر في الشرقية (صور)

الشرقية – فاطمة الديب:

فض العشرات من العمال المتعاقدين بمشروعات المحاجر والنقل الداخلي، التابعة لمحافظة الشرقية، احتجاجهم أمام الديوان العام للمحافظة، اليوم الخميس؛ عقب تدخل قوات الأمن المركزي.

ونظم العمال، على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وقفات احتجاجية أمام الديوان العام بالمحافظة، اعتراضًا على ما أسموه بـ"القرارات التعسفية" للواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، بتخفيض رواتبهم لأكثر من النصف، مطالبين بالحصول على حقوقهم.

وأوضح العاملين، أنهم توجهوا إلى مديرية القوى العاملة لتقديم شكوى بما وقع عليهم من ضرر، إلا أنهم لم يجدوا أي إجراء واضح تم اتخاذه لمنع نزول رواتبهم إلى نحو 900 جنيه للمؤهلات المتوسطة.

وأشار المحتجين، إلى أن أغلبهم يتقاضى مرتبات تتجاوز الثلاثة آلاف جنيه، يذهب جزء كبير منها لسد القروض البنكية عليهم، موضحين أن مسئولي المحافظة هم من تسببوا في فشل المشروعات حين تم بيع السيارات والاستغناء عنها وهي في حالة جيدة.

ورفض اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، حضور ممثلين عن العمال المُحتجين، في اجتماعه مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لبحث أزمة العمال، حيث أمر بمنع ممثلي نقابة العمال من الحضور.