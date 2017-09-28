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إحالة مدير مدرسة ابتدائية للتحقيق بسبب عدم الانضباط في بنها

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إحالة مدير مدرسة ابتدائية للتحقيق بسبب عدم الانضباط في بنها إحالة مدير مدرسة ابتدائية للتحقيق بسبب عدم الانضباط في بنها

التحرير

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قرر سعيد ندا، مدير إدارة بنها التعليمية، إحالة مدير مدرسة أول شهيد للقوات المسلحة في ثورة 25 يناير الملازم أول أحمد سمير حجازي الابتدائية المشتركة بكفر الجزار، للتحقيق.  

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة للمدرسة اليوم فاكتشف عدم الانضباط وسوء مستوى النظافة  بالمدرسة بجانب ربط إدارة المدرسة تسليم الكتب بدفع المصروفات بالمخالفة للقرار الوزاري ومحاولة مدير المدرسة تقديم ميعاد الانصراف للتلاميذ حصتين عن المواعيد الرسمية انتهاء اليوم الدراسي، بحجة عقد اجتماع مع هيئة التدريس، بالمخالفة للقوانين.

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وشدد «ندا»، على ضرورة الاهتمام بمستوى النظافة بالمدارس للحفاظ على صحة التلاميذ وعدم ربط تسليم الكتب بدفع المصروفات والحرص على الانضباط المدرسي، مؤكدًا على أن المقصرين والمخالفين سينالون عقابًا فوريًا وصارمًا دون استثناء.

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التحرير

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