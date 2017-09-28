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إعفاء أبناء قرية سوهاجية من مصروفات الدراسة بعد إنهاء ثأر عائلتيها (صور)

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إعفاء أبناء قرية سوهاجية من مصروفات الدراسة بعد إنهاء ثأر عائلتيها (صور) إعفاء أبناء قرية سوهاجية من مصروفات الدراسة بعد إنهاء ثأر عائلتيها (صور)

التحرير

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تمكنت لجنة المصالحات بمحافظة سوهاج من إنهاء خصومثة ثأرية امتدت لـ32 عاما بين عائلتي " الطوايلة والحمامدة" بناحية خارفة جرجا بقرية البربا في مركز جرجا.

وعقدت اللجنة جلسة صلح بين العائلتين اليوم الخميس حضرها الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف والدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج ومدير الأمن اللواء عمر عبد العال، والنائب محمد إسماعيل الجبالي عضو مجلس النواب، ولفيف من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية ورجال الدين والعمد والمشايخ وكبار العائلات.

صلح عائلات جرجا (1)

وأعرب المحافظ عن تقديره للأزهر الشريف وشكره للعائلتين ولجنة المصالحات بالمحافظة ورجال الأمن والدين وكل من ساهم ولو بكلمة طيبة فى إتمام الصلح.

وقال عبدالمنعم: نسعى لتنفيذ مبادرة "سوهاج بلا خصومات ثأرية"، معلنا عن تلبية احتياجات ـهالى القرية البربا، إذ تم تدبير مساحة أرض أملاك دولة لإقامة محطة صرف صحي للقرية عليها، وكذلك تم إدراج طريق مدخل القرية البحري بطول 200 متر ضمن خطة البنك الدولي الموحدة للعام 2017/2018م.

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ومن جانبه قال شومان إن أهل سوهاج أهل للمحبة والتسامح والعفو ، والدليل إنجاز العديد من المصالحات في مختلف مراكز المحافظة، داعيا إلى التوحد ونبذ العنف والوقوف صفا واحدا لمواجهة العنف والإرهاب والتفرغ للتنمية والبناء.

وأعلن شومان عن إعفاء أبناء القرية جميعا من دفع المصروفات والرسوم الدراسية بالمعاهد الأزهرية هذا العام، كهدية للصلح مقدمة من الأزهر الشريف.

صلح عائلات جرجا (10)

وأسدل الستار على الخصومة الثأرية بين العائلتين التي استمرت 32 عاما  منذ 1985م، وتجددت عام 2016م بسقوط 3 ضحايا من العائلتين، إذ قامت عائلة الحمامدة بتقديم القودة لعائلة الطوايلة، وتم أداء القسم الخاص بالصلح وسط فرحة عارمة من جميع الحضور.

 

 

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التحرير

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