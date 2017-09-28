حقيقة تنسيق «الآثار» مع إسرائيل لتسجيل المعبد اليهودي بالإسكندرية

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عالم آثار إسلامية: عدم تسجيل الأثر بشكل سريع إهمال من الوزارة

على الرغم من مرور 146 عامًا على تأسيس معبد يعقوب منشة بالإسكندرية، فإن وزارة الآثار تقاعست عن تسجيله وفقًا لعلماء الآثار الإسلامي خلال حديثهم مع "التحرير"، لا سيما أن هناك مخالفة لقانون حماية الآثار، الذي يفرض على القطاع أن تعترف بالأثر، وتسجله بمجرد إتمام عامه المائة طالما أنه يحمل مواصفات معمارية متميزة.

ويعترف الدكتور السعيد حلمي، الذي ترك منصب رئيس قطاع الآثار الإسلامية منذ يومين، أن التأخير في تسجيل المعبد حدث لوجود أولويات للقطاع، ونحن نقوم بالتسجيل بناءً على رؤيتنا، مشيرًا إلى أنه وضع ملفات عكف على تنفيذها، فيما يخص الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

وكشف حلمي لـ"التحرير" عن أنهم لا يتخذون قرارات خاصة بهذه المعابد إلا بعد التنسيق مع الطائفة اليهودية، ولا ندخل من تلقاء أنفسنا، لكن لا علاقة لإسرائيل بالمعابد، نحن أمام تراث مصري على أرضنا، وأماكن عبادة تابعة لمصريين سواء أكانت دياناتهم مسلمة أو مسيحية أو يهودية.

جاء يعقوب منشة إلى مصر قادمًا من إسبانيا، وتدرّج في عمله حتى أصبح صراف باشا للخديو إسماعيل، وبعد ذلك أسس بالتعاون مع يعقوب قطاوي مؤسسة مالية وتجارية، أصبح لها فروع فى مانشستر وليفربول ولندن وباريس ومارسيليا وإستانبول، وبعدها اشترك بالتعاون مع الخديو إسماعيل فى تأسيس البنك التركى المصرى، وارتبط نشاطه بالعديد من شركات ومشاريع عائلات قطاوى وسوارس.

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يتابع حلمي: "لأول مرة يتخذ قطاع الآثار الإسلامية خطوات مهمة بتسجيل الآثار والتراث سواء يهودي قبطي أو إسلامي، ومن بداية تولي المسؤولية وضعت خطة تسجيل الآثار، وتحركت في هذه الملفات، وكنت موفقًا، وقمت بتسجيل معبد يعقوب منشة ومقابر اليهود في الشاطبي في الإسكندرية والأزاريطة".

ويؤكد الدكتور رأفت النبراوي، عالم الآثار الإسلامية، وعميد الكلية بجامعة القاهرة الأسبق في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن هناك تأخرًا في عملية تسجيل المعبد، وأنه من المفترض أن يتم تسجيله بعد مرور 100 عام، طالما يتميز بعناصر معمارية خاصة يتم تسجيله، مشيرًا إلى أن التسجيل بعد 46 عامًا من المدة المحددة يعد نوعًا من الإهمال من جانب المسؤولين، كما أنه مخالفة لقانون حماية الآثار.

ويقول الدكتور محمد عبد اللطيف، مساعد وزير الآثار لشئون الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، في بيان له اليوم، إن هذا القرار يؤكد اهتمام الدولة وحرص وزارة الآثار بتسجيل جميع الآثار المصرية التى على أرضها دون النظر إلى حقبتها الزمنية أو انتمائها العقائدى سواء أكانت مصرية أو قبطية أو يهودية أو إسلامية.

ويرد النبراوي على ذلك قائلًا: "لا يوجد داع للحديث عن العقائد في البيانات الرسمية"، مشيرًا إلى أن الآثار في كل منطقة يوجد بها مفتشون مسؤولون عنها مهمتهم كتابة التقارير ورفعها إلى المسؤول على المنطقة ثم إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الذي يحوله إلى لجنة الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، ويتم وضع دراسة للأثر بناء عليها يتم تسجيله من عدمه.

يذكر أنه في عام 1875 منح لقب البارونية والجنسية النمساوية المجرية تقديرًا للخدمات التى قدمها للتجارة النمساوية المجرية ـ المصرية. وترأس يعقوب الطائفة اليهودية فى القاهرة سنة 1869، ثم انتقل سنة 1871 إلى الإسكندرية فأّسس معبده ومقابر ومدارس.