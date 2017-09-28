كشف لغز العثور على جثة شاب في أسوان.. "فتش عن الصحاب"

أسوان - إيهاب عمران:

توصلت قوة مباحث أسوان، لحل لغز قضية العثور على جثة شاب ملقاة على أحد الطرق الصحراوية، في منطقة حاجز السباعية بمركز إدفو شمال أسوان، وتبين أن صديقه هو من قام بقتله بسبب خلافات مالية بينهما.

وتلقى اللواء فتح الله حسني مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدفو، يفيد بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، ملقاة أمام أحد الطرق الصحراوية، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث قاده العميد محمود عوض مدير المباحث الجنائية.

وتوصلت التحريات، إلى أن الشاب يدعى "أبو المكارم. أ" مقيم منطقة حاجر السباعية.

وأمر مدير الأمن تشكيل فريق بحث للوصول إلى الجاني، وتوصلت تحريات المباحث إلى أن مرتكب الواقعة صديق المجني عليه ويدعى "صابر. م"، لوجود خلافات مالية بينهم، حيث تم استدراجه إلى أحد المناطق النائية وأطلق عليه النيران، وأراده قتيلًا.

وألقت قوة من مباحث مركز شرطة إدفو، القبض على المتهم، الذي اعتراف تفصيليًا بارتكاب الواقعة، كما قام بتمثيل الجريمة تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.