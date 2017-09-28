أمور تنفرد بها السعودية عن بقية دول العالم

(أ ف ب):

تنفرد السعودية عن بقية دول العالم بقائمة تضم 10 أمور تخلت عن أحدها في سبتمبر عام 2011، والثاني في سبتمبر عام 2016، والثالث في نفس الشهر ولكن من عام 2017.

فقد كانت السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحرم فيها النساء من التصويت والترشح في الانتخابات البلدية حتى صدر قرار العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز بالسماح لهن بالمشاركة في عام 2011.

وكانت السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعتمد رسميا في معاملاتها الحكومية التقويم الهجري، وغيرته في عام 2016 إلى التقويم الميلادي الذي وفر على الدولة 4 مليارات دولار سنويا حيث تزيد السنة الميلادية 11 يوما عن الهجرية.

وفي سبتمبر من هذا العام أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قرارا يسمح للنساء في المملكة بقيادة السيارة، وهو قرار يعكس بعض ملامح التغيير في المجتمع السعودي الذي يتسم بالتدين والمحافظة لكنه أيضا شاب جدا ويواجه مستقبلا اقتصاديا جديدا.

الأمور التي تنفرد بها السعودية