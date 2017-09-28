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أمور تنفرد بها السعودية عن بقية دول العالم

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مصراوي Masrawy

أمور تنفرد بها عن بقية دول العالم

05:38 م الخميس 28 سبتمبر 2017

أمور تنفرد بها السعودية عن بقية دول العالم

السعودية

(أ ف ب):

تنفرد السعودية عن بقية دول العالم بقائمة تضم 10 أمور تخلت عن أحدها في سبتمبر عام 2011، والثاني في سبتمبر عام 2016، والثالث في نفس الشهر ولكن من عام 2017.

فقد كانت السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحرم فيها النساء من التصويت والترشح في الانتخابات البلدية حتى صدر قرار العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز بالسماح لهن بالمشاركة في عام 2011.

وكانت السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعتمد رسميا في معاملاتها الحكومية التقويم الهجري، وغيرته في عام 2016 إلى التقويم الميلادي الذي وفر على الدولة 4 مليارات دولار سنويا حيث تزيد السنة الميلادية 11 يوما عن الهجرية.

وفي سبتمبر من هذا العام أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قرارا يسمح للنساء في المملكة بقيادة السيارة، وهو قرار يعكس بعض ملامح التغيير في المجتمع السعودي الذي يتسم بالتدين والمحافظة لكنه أيضا شاب جدا ويواجه مستقبلا اقتصاديا جديدا.

 

الأمور التي تنفرد بها السعودية

  • لا ينكس علمها بسبب توسط الشهادتين "لا إله إلا الله محمد رسول الله" للعلم وحتى عند وفاة ملوك السعودية لا ينكس العلم.
  • يوجد فيها شرطة دينية (هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر) تأسست عام 1940. وتقوم عناصر الهيئة بدوريات في الشوارع والأسواق والأماكن العامة للتأكد من تطبيق قواعد الحجاب وكذلك التأكد من الفصل التام بين الجنسين والدعوة إلى الصلاة ومراقبة إغلاق الأسواق الإجباري وقت الصلاة.
  • لا يسمح بدخول غير المسلمين لمكة أما المدينة فيمكنهم دخولها لكن دون المبيت فيها.
  • لا يسمح ببناء كنائس أاو دور عبادة للديانات الاخرى على أراضيها.
  • لا تقبل إلا باللغة العربية في التعامل الرسمي.
  • تنفذ أحكام الإعدام بالسيف.
  • يوجد بها نظام الوصاية الذي يحرم المرأة من القيام بعدة أمور دون موافقة الرجال وتشمل: السفر، والزواج، وفتح حساب في البنك، وحتى إجراء عملية جراحية.

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مصراوي Masrawy

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