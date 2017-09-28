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عضو بارز بالكونجرس يستأنف عمله بعد إصابته في إطلاق نار كثيف

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مصراوي Masrawy

عضو بارز بالكونجرس يستأنف عمله بعد إصابته في إطلاق نار كثيف

05:38 م الخميس 28 سبتمبر 2017

عضو بارز بالكونجرس يستأنف عمله بعد إصابته في إطلاق نار كثيف

النائب ستيف سكاليس

واشنطن - (د ب أ):

استأنف اليوم الخميس نائب كبير بمجلس النواب الأمريكي عمله ، بعد تعافيه من إصابة بالغة في إطلاق نار كثيف استهدف أعضاء جمهوريين في وقت سابق.

وكتب النائب ستيف سكاليس في تغريدة على موقع تويتر مرفقا بها صورته مع زوجته، وهما يتطلعان من شرفة المبنى: "لقد عدت".

كان سكاليس، وهو ثالث أكبر شخصية جمهورية في مجلس النواب، قد أصيب إلى جانب أربعة أشخاص آخرين، عندما فتح مسلح يساري عتيد، النار على عدد من الجمهوريين أثناء ممارستهم لعبة كرة المضرب "بيسبول" في حديقة خارج مبنى الكونجرس في الرابع عشر من يونيو الماضي.

وكانت حالته في بادئ الأمر خطيرة وحرجة لإصابات في أعضاء داخلية وصفائح دموية وتم السماح له بالخروج من المستشفى بعد ذلك بستة أسابيع.

وكان المسلح قد قتل بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

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مصراوي Masrawy

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