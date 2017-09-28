منظمة الهجرة: انقلاب قارب يقل 130 من الروهينجا

جنيف (أ ش أ)

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الخميس أن قاربا يقل 130 من أقلية الروهينجا المسلمة الفارين من أعمال العنف في ميانمار، انقلب قبالة خليج البنغال شمال شرق المحيط الهندي.

وذكر مكتب المنظمة في بنجلادش على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أنه تم انتشال 13 جثة حتى الآن، منها 8 جثث لأطفال.

وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليبو جراندي أعلن - أمس - أن عدد الروهينجا الفارين من ميانمار صوب بنجلادش يتراوح ما بين 700 و 800 ألف شخص.

وقال غراندي، في تصريح صحفي، "هذا هو الوضع الطارئ الذي يتطلب الاحتياجات الخاصة للحماية التي لم أرها من قبل"، مضيفا "لم أشاهد أبدا أن عددا كبيرا من الناس بحوزتهم أرزاق زهيدة، وهم يفتقرون إلى كل شيء".