أخبار عاجلة

ستاد مصر - رؤية ك/ مجدى عبد الغنى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
ستاد مصر - الجيش يخطط لعرقلة مسيرة سموحة فى الإسكندرية -
السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا -
لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية -
ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق -
موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو -
صدام الجاسر... رحلة بين سجون الأسد والنصرة وداعش -
محافظ الإسكندرية يصل موقع حريق العجمي.. ويعلن حالة الطوارىء بالمستشفيات (صور) -
بسبب حريق.. تأجيل الدراسة في مدرسة العائلة المقدسة بالمنصورة -
بالصور - قرار بتشميع مطعمين لسوء حالة النظافة في بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

منظمة الهجرة: انقلاب قارب يقل 130 من الروهينجا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

منظمة الهجرة: انقلاب قارب يقل 130 من الروهينجا

05:34 م الخميس 28 سبتمبر 2017

منظمة الهجرة: انقلاب قارب يقل 130 من الروهينجا

ارشيفية

جنيف (أ ش أ)
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الخميس أن قاربا يقل 130 من أقلية الروهينجا المسلمة الفارين من أعمال العنف في ميانمار، انقلب قبالة خليج البنغال شمال شرق المحيط الهندي.

وذكر مكتب المنظمة في بنجلادش على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - وفقا لقناة ( اليوم) - أنه تم انتشال 13 جثة حتى الآن، منها 8 جثث لأطفال.

وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليبو جراندي أعلن - أمس - أن عدد الروهينجا الفارين من ميانمار صوب بنجلادش يتراوح ما بين 700 و 800 ألف شخص.

وقال غراندي، في تصريح صحفي، "هذا هو الوضع الطارئ الذي يتطلب الاحتياجات الخاصة للحماية التي لم أرها من قبل"، مضيفا "لم أشاهد أبدا أن عددا كبيرا من الناس بحوزتهم أرزاق زهيدة، وهم يفتقرون إلى كل شيء".

هذا المحتوى من

c3a0e335b6.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حكومة ميانمار تلغي زيارة الأمم المتحدة لولاية "راخين" المضطربة

    أخبار

  • الأمم المتحدة تتلقى أدلة متزايدة على اعتداءات جنسية بحق مسلمات الروهينجا

    أخبار

  • الأمم المتحدة: أول فريق إنساني يدخل ولاية راخين البورمية غدًا

    أخبار

  • اليابان تؤكد تقديم دعم انساني لمشردي الروهينجا

    أخبار

إعلان

dc744d444c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا

الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا

سفير مصر الجديد لدى روسيا يلتقي «كوبر» لبحث استعدادت المونديال

سفير مصر الجديد لدى روسيا يلتقي «كوبر» لبحث استعدادت المونديال

وزير الآثار يبحث مع سفير روسيا إقامة معارض مؤقتة بمتاحف موسكو

وزير الآثار يبحث مع سفير روسيا إقامة معارض مؤقتة بمتاحف موسكو