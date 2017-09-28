«عاشور والشيخ» يغيبان عن مران الأهلي

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غابا حسام عاشور وأحمد الشيخ، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مران الفريق الذي أقيم اليوم، الخميس، على ملعب الجامعة بتونس العاصمة.

وكان عاشور قد عانى من جزع في أربطة الركبة، بينما أصيب الشيخ بإجهاد شديد في عضلات الظهر، ولم يستكمل الثنائي مران الأمس.

وأوضح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن اللاعبان سيتدربان في الجيم والسونا بالإضافة إلى تلقي بعض الأدوية؛ من أجل التعافي سريعًا من الإصابة.

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يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة النجم الساحلي، الأحد المقبل، على ملعب سوسة في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.