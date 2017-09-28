بانسيه وجمعة يقودا هجوم المصري أمام طلائع الجيش

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أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق النادي المصري البورسعيدي عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة طلائع الجيش في المباراة التي تقام على استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري العام.

وجاء تكوين المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمود السيد

في خط الدفاع : كريم العراقي، إسلام صلاح، إسلام أبوسليمة، محمد حمدي.

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خط الوسط : فريد شوقي، عمرو موسى، عبد الناصر ديماريا، علاء علي.

في الهجوم: أحمد جمعة، بانسيه.

وفي دكة البدلاء: أحمد عيد عبد الملك ، شيخ موكورو، أحمد بوسكا، عمر كمال، محمد جاريندو، مصطفى مارسيلو، محمد كوفي.