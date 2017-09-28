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الأهلي يطلب مدرج كامل لجماهيره

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الأهلي يطلب مدرج كامل لجماهيره الأهلي يطلب مدرج كامل لجماهيره

التحرير

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

قال سمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي، إنه طلب من مسئولي النجم الساحلي، توفير مدرج كامل لجماهير الأهلي، خلال مباراة الفريقين.

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وأوضح «عدلي» أنه عقد جلسة مع سفيان الواردي المنسق، العام لفريق النجم الساحلي التونسي، الذي زار بعثة فريق الأهلي في فندق الإقامة اليوم الخميس، وطلب منه تخصيص مدرج كامل لجماهير الأهلي وتوفير التأمين الكامل لهم داخل الملعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق النجم الساحلي يوم الأحد المقبل، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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