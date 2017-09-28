أخبار عاجلة

ستاد مصر - رؤية ك/ مجدى عبد الغنى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
ستاد مصر - الجيش يخطط لعرقلة مسيرة سموحة فى الإسكندرية -
السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا -
لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية -
ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق -
موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو -
صدام الجاسر... رحلة بين سجون الأسد والنصرة وداعش -
محافظ الإسكندرية يصل موقع حريق العجمي.. ويعلن حالة الطوارىء بالمستشفيات (صور) -
بسبب حريق.. تأجيل الدراسة في مدرسة العائلة المقدسة بالمنصورة -
بالصور - قرار بتشميع مطعمين لسوء حالة النظافة في بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

المقاولون العرب يفوز على النصر بالنيران الصديقة

Google+ Print
المقاولون العرب يفوز على النصر بالنيران الصديقة المقاولون العرب يفوز على النصر بالنيران الصديقة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

فاز فريق المقاولون العرب على نظيره النصر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على استاد القاهرة في إطار مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

سجل لفريق النصر اللاعب إسلام عيسى في الدقيقة الـ4 من زمن المباراة وتعادل لفريق المقاولون اللاعب محمد فاروق في الدقيقة 83 وفي الدقيقة 92 سجل اللاعب إسماعيل يورنجو الهدف الثاني للمقاولون في مرمى فريقه عن طريق النيران الصديقة.

شاهد أيضا

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق المقاولون لــ 10 نقاط في المركز الأول من جدول ترتيب الدوري الممتاز بينما يتجمد رصيد فريق النصر عند نقطة واحدة في المركز الثالث عشر من جدول ترتيب المسابقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
سحر نصر تتفق مع الصندوق السعودي على ضخ استثمارات جديدة

سحر نصر تتفق مع الصندوق السعودي على ضخ استثمارات جديدة

إصابة 5 أشخاص إثر حريق بمصنع كيماويات في الإسكندرية

إصابة 5 أشخاص إثر حريق بمصنع كيماويات في الإسكندرية

إطلاق أسم الشهيد «محمد عادل» على مدرسة الباجور الثانوية (صور)

إطلاق أسم الشهيد «محمد عادل» على مدرسة الباجور الثانوية (صور)

حادث المنشية.. خيانة الإخوان ونجاة عبد الناصر

حادث المنشية.. خيانة الإخوان ونجاة عبد الناصر