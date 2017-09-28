المقاولون العرب يفوز على النصر بالنيران الصديقة

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فاز فريق المقاولون العرب على نظيره النصر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على استاد القاهرة في إطار مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

سجل لفريق النصر اللاعب إسلام عيسى في الدقيقة الـ4 من زمن المباراة وتعادل لفريق المقاولون اللاعب محمد فاروق في الدقيقة 83 وفي الدقيقة 92 سجل اللاعب إسماعيل يورنجو الهدف الثاني للمقاولون في مرمى فريقه عن طريق النيران الصديقة.

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وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق المقاولون لــ 10 نقاط في المركز الأول من جدول ترتيب الدوري الممتاز بينما يتجمد رصيد فريق النصر عند نقطة واحدة في المركز الثالث عشر من جدول ترتيب المسابقة.