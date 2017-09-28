أخبار عاجلة

ستاد مصر - رؤية ك/ مجدى عبد الغنى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
ستاد مصر - الجيش يخطط لعرقلة مسيرة سموحة فى الإسكندرية -
السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا -
لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية -
ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق -
موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو -
صدام الجاسر... رحلة بين سجون الأسد والنصرة وداعش -
محافظ الإسكندرية يصل موقع حريق العجمي.. ويعلن حالة الطوارىء بالمستشفيات (صور) -
بسبب حريق.. تأجيل الدراسة في مدرسة العائلة المقدسة بالمنصورة -
بالصور - قرار بتشميع مطعمين لسوء حالة النظافة في بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

الأهلي يؤدي مرانين بسوسة

Google+ Print
الأهلي يؤدي مرانين بسوسة الأهلي يؤدي مرانين بسوسة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانين بمدينة سوسة التي يسافر إليها مساء اليوم الخميس؛ استعدادًا لمواجهة فريق النجم الساحلي يوم الأحد المقبل، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال سمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية بالنادي، «إنه وفقًا للتعليمات الفنية لحسام البدري، المدير الفني، اتفق مع مسئولي النجم على ملاعب تدريب الفريق خلال تواجده بمدينة سوسة».

شاهد أيضا

وأوضح عدلي أن الفريق سيؤدي مرانه الأول على الملعب الفرعي لنادي النجم والذي يبعد عشر دقائق عن فندق الإقامة، فيما سيكون المران الثاني على ملعب سوسة الذي يستضيف المباراة، ويبعد عشرين دقيقة عن الفندق.

وأكد مدير العلاقات الخارجية بالأهلي أنه اتفق مع مسئولي النجم على توفير تأمين كامل لبعثة الأهلي سواء في الانتقال من الفندق إلى ملاعب التدريب أو المباراة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
سحر نصر تتفق مع الصندوق السعودي على ضخ استثمارات جديدة

سحر نصر تتفق مع الصندوق السعودي على ضخ استثمارات جديدة

إصابة 5 أشخاص إثر حريق بمصنع كيماويات في الإسكندرية

إصابة 5 أشخاص إثر حريق بمصنع كيماويات في الإسكندرية

إطلاق أسم الشهيد «محمد عادل» على مدرسة الباجور الثانوية (صور)

إطلاق أسم الشهيد «محمد عادل» على مدرسة الباجور الثانوية (صور)

حادث المنشية.. خيانة الإخوان ونجاة عبد الناصر

حادث المنشية.. خيانة الإخوان ونجاة عبد الناصر