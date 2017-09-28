الأهلي يؤدي مرانين بسوسة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانين بمدينة سوسة التي يسافر إليها مساء اليوم الخميس؛ استعدادًا لمواجهة فريق النجم الساحلي يوم الأحد المقبل، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال سمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية بالنادي، «إنه وفقًا للتعليمات الفنية لحسام البدري، المدير الفني، اتفق مع مسئولي النجم على ملاعب تدريب الفريق خلال تواجده بمدينة سوسة».

شاهد أيضا

وأوضح عدلي أن الفريق سيؤدي مرانه الأول على الملعب الفرعي لنادي النجم والذي يبعد عشر دقائق عن فندق الإقامة، فيما سيكون المران الثاني على ملعب سوسة الذي يستضيف المباراة، ويبعد عشرين دقيقة عن الفندق.

وأكد مدير العلاقات الخارجية بالأهلي أنه اتفق مع مسئولي النجم على توفير تأمين كامل لبعثة الأهلي سواء في الانتقال من الفندق إلى ملاعب التدريب أو المباراة.