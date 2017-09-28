أخبار عاجلة

ستاد مصر - رؤية ك/ مجدى عبد الغنى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
ستاد مصر - الجيش يخطط لعرقلة مسيرة سموحة فى الإسكندرية -
السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا -
لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية -
ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق -
موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو -
صدام الجاسر... رحلة بين سجون الأسد والنصرة وداعش -
محافظ الإسكندرية يصل موقع حريق العجمي.. ويعلن حالة الطوارىء بالمستشفيات (صور) -
بسبب حريق.. تأجيل الدراسة في مدرسة العائلة المقدسة بالمنصورة -
بالصور - قرار بتشميع مطعمين لسوء حالة النظافة في بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

جهاز المنتخب يستفسر عن إصابة «عاشور» لتحديد موقفه من معسكر الكونغو

Google+ Print
جهاز المنتخب يستفسر عن إصابة «عاشور» لتحديد موقفه من معسكر الكونغو جهاز المنتخب يستفسر عن إصابة «عاشور» لتحديد موقفه من معسكر الكونغو

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب - عبد الرحمن مصطفى

قام الجهاز الفني لمنتخب بقيادة الأرجنتيني هيكتور ، بالتواصل مع الجهاز الطبي لفريق الأهلي، للاستفسار عن إصابة حسام عاشور لاعب الفريق، أمس الأربعاء، أثناء مشاركته في المران.

شاهد أيضا

كان حسام عاشور، غادر مران الأهلي، أمس بتونس، استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي، بعد تدخل عنيف من زميله صالح جمعة، وهو ما يهدده بالغياب عن موقعة النجم الساحلي، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأجرى حسام عاشور، أشعة اليوم الخميس، لتحديد حجم إصابته، وموقفه من الانضمام لمعسكر ، استعدادًا لمواجهة الكونغو برازافيل، يوم 8 أكتوبر المقبل، بتصفيات .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ستاد مصر - رؤية ك/ مجدى عبد الغنى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - رؤية ك/ مجدى عبد الغنى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - الجيش يخطط لعرقلة مسيرة سموحة فى الإسكندرية

ستاد مصر - الجيش يخطط لعرقلة مسيرة سموحة فى الإسكندرية

الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف

الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف

نقل تمثال أثري من ساحة مستشفى بالغربية إلى المتحف المصري

نقل تمثال أثري من ساحة مستشفى بالغربية إلى المتحف المصري