جهاز المنتخب يستفسر عن إصابة «عاشور» لتحديد موقفه من معسكر الكونغو

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

قام الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، بالتواصل مع الجهاز الطبي لفريق الأهلي، للاستفسار عن إصابة حسام عاشور لاعب الفريق، أمس الأربعاء، أثناء مشاركته في المران.

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كان حسام عاشور، غادر مران الأهلي، أمس بتونس، استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي، بعد تدخل عنيف من زميله صالح جمعة، وهو ما يهدده بالغياب عن موقعة النجم الساحلي، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأجرى حسام عاشور، أشعة اليوم الخميس، لتحديد حجم إصابته، وموقفه من الانضمام لمعسكر المنتخب، استعدادًا لمواجهة الكونغو برازافيل، يوم 8 أكتوبر المقبل، بتصفيات كأس العالم.