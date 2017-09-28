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8 لاعبين مرشحون من الـ«ويفا» لـ«لاعب الجولة» في دوري الأبطال

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8 لاعبين مرشحون من الـ«ويفا» لـ«لاعب الجولة» في دوري الأبطال 8 لاعبين مرشحون من الـ«ويفا» لـ«لاعب الجولة» في دوري الأبطال

التحرير

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أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «يويفا» اليوم الخميس، عن قائمة اللاعبين المرشحين للحصول على لقب أفضل لاعب فى الجولة الثانية لدور المجموعات من دورى أبطال أوروبا.

ويستعرض لكم «التحرير» أبرز اللاعبين المرشحين للحصول على «لاعب الجولة»..

نيمار جونيور
أسهم في فوز فريقه على بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة، وصنع النجم البرازيلي الهدف الأول وتكفل بإحراز الهدف الثالث بنفسه ليساعد باريس سان جيرمان في تصدر مجموعته بـ6 نقاط من فوزين على التوالي.

كريستيانو رونالدو
سجل النجم البرتغالي هدفين فى فوز ريال مدريد على مضيفه بروسيا دورتموند الألمانى بثلاثة أهداف لهدف ليتصدر الملكي مجموعته برصيد 6 نقاط ويحقق الفوز الأول على أسود فيستيفاليا على ملعبهم في تاريخ مواجهات الفريقين.

هارى كين
سجل النجم الدولي الإنجليزي ثلاثة أهداف «هاتريك» فى فوز توتنهام على مضيفه أبويل نيقوسيا القبرصى بثلاثية نظيفة، ليتصدر المجموعة بالتساوي مع ريال مدريد.

روميلو لوكاكو
سجل الدبابة البلجيكية هدفين فى فوز فريقه مانشستر يونايتد على سسكا موسكو الروسى في برباعية مقابل هدف، ليتصدر فريقه المجموعة بعد فوزهم في لقاء الجولة الأولى أيضًا.

كما شهدت القائمة وجود كل من أندريس إنييستا، فينسنت أبو بكر، جونزالو هيجواين، كيفن دي بروين.
 

ووجد في القائمة أيضا أندريس إنييستا قائد برشلونة الإسبانى الذى تألق في مباراة سبورتنج لشبونة البرتغالي وكيفن دي بروين الذى سجل هدفا في فوز مانشستر سيتي الإنجليزي على شاختار دونيستك الأوكراني بنتيجة 2 - 0، والكاميروني فينسنت أبو بكر لاعب بورتو البرتغالي الذى سجل هدفين فى الفوز الذى تحقق على موناكو الفرنسي بنتيجة 3 - 0.

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يذكر أن النجم المصري محمد صلاح المحترف فى نادي ليفربول الإنجليزي، قد حصل على لقب أفضل لاعب في الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا متفوقا على كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي نجمي ريال مدريد وبرشلونة.

 

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