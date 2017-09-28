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نجم الريال يكشف سر انصمامه للملكي.. ويؤكد: رونالدو فوق النقد

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نجم الريال يكشف سر انصمامه للملكي.. ويؤكد: رونالدو فوق النقد نجم الريال يكشف سر انصمامه للملكي.. ويؤكد: رونالدو فوق النقد

التحرير

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أكد رافاييل فاران مدافع ريال مدريد، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق الإسباني ترك بصمته بالتاريخ، ولا يجب على أحد توجيه أي انتقاد له، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتجديد عقده حتى 2022، اليوم الخميس.

وقال المدافع الدولي الفرنسي: "اليوم أحد أسعد أيام حياتي، أنا بعمر الـ24، لكنني أشعر أن علاقتي بريال مدريد ممتدة منذ زمن، سعيد بحصولي على فرصة للعب بهذا الفريق العظيم، في 6 سنوات قضيتها مع ريال مدريد عانيت في بعض الأوقات، لكنَّها ساعدتني على التطور، وأن أصبح شخصية أفضل، وأتمنى الاستمرار هنا لفترات طويلة؛ لأنني تعلمت الكثير هنا".

وأضاف رافاييل فاران: "زين الدين زيدان لعب دورًا كبيرًا في مسيرتي، إنَّه يساعدني باستمرار ويثق فيَّ، ونحن نحترمه كثيرًا، كان لاعبًا للفريق ومدربا عظيما يساعدنا على العمل والتطور، وأتعلم منه كل يوم".

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وأردف المدافع الدولي الفرنسي: "في رأيي كريستيانو رونالدو قدم الكثير لكرة القدم وريال مدريد منذ انضمامه للملكي، فهو يمتلك قدرات لا تتغير، والأرقام خير شاهد على ذلك، إنّه لاعب ترك بصمته في تاريخ كرة القدم، ويصعب توجيه الانتقاد له".

وأتم رافاييل فاران: "زيدان هو من طلب مني الانضمام لريال مدريد، ووقتها أغلقت الهاتف وطلبت منه الاتصال في وقت لاحق، لكنّه نصحني بالموافقة على الانضمام للملكي، ولم يتركني يومًا دون تصحيح المسار الذي أسير عليه.. اليوم وقعت عقدًا لخمس سنوات ووقتها سأصبح بعمر 29 عامًا والاعتزال هنا سيكون شيئا استثنائيا".

يذكر أن المدافع الدولي الفرنسي انضم لصفوف ريال مدريد في 2011، وحقق لقب الدوري الإسباني مرتين، ودوري أبطال أوروبا 3 مرات.

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التحرير

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