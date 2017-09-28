السعودية: هدف التحالف إعادة حكومة اليمن الشرعية

الرياض/ جنيف (أ ش أ)

أكدت المملكة العربية السعودية أن عمليات التحالف العربي في اليمن التي بدأت عام 2015 جاءت بهدف إعادة حكومة اليمن الشرعية والمعترف بها دولياً بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي ، وجاءت بناء على طلب من حكومة اليمن الشرعية.

وقال رئيس قسم حقوق الإنسان في الوفد السعودي لدى الأمم المتحدة الدكتور فهد بن عبيد الله المطيري ـ في كلمة السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف نقلتها وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس ـ إن عمليات التحالف تهدف إلى إعادة حكومة اليمن الشرعية وتهيئة الأوضاع اللازمة للمضي قدماً في عملية الانتقال السياسي السلمي وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية المتفق عليها بتأييد من مجلس الأمن.

وأوضح أن آثار هذا النزاع الدائر - التي يعاني منها المدنيون بشدة - تعود إلى اِتباع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق صالح أساليب لا أخلاقية وغير شرعية تضع المدنيين في دائرة الخطر المتعمدة ، وتنتهك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان دون أن تنال أية عقوبات.

وأعرب عن أسف المملكة العربية السعودية على المعاناة التي يعاني منها الشعب اليمني ، موضحا أن التحالف يتخذ خطوات هامة لحماية المدنيين خلال عملياته العسكرية كافة لإنهاء المعاناة وتقليل الضرر الإنساني والمسارعة في إغاثة الشعب اليمني ، كما تسعى المملكة بالتعاون مع دول التحالف إلى إنهاء النزاع في اليمن وإعادة السلام.

وأشار إلى أن المملكة ودول التحالف قد أعربت عن استعدادها التام للتعاون مع الأمم المتحدة بهدف إيجاد وسائل إضافية تزيد من حماية المدنيين والمنشآت المدنية في الصراع في اليمن وبذل كل الجهود الممكنة في ذلك الشأن للتخفيف من أضرار النزاع على المدنيين.

وأوضح أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث مستمر في القيام بالمهام المنوطة به ، والتأكد من أن كافة عمليات التحالف العسكرية تنسجم مع أحكام وقواعد القانون الإنساني الدولي والتحقيق في جميع الحوادث التي تكون محل ادعاء بوقوع أضرار مدنية، بما يضمن تلافي أي أخطاء ومعالجة ما قد يقع من أضرار جانبية.