أخبار عاجلة

ستاد مصر - رؤية ك/ مجدى عبد الغنى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
ستاد مصر - الجيش يخطط لعرقلة مسيرة سموحة فى الإسكندرية -
السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا -
لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية -
ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق -
موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو -
صدام الجاسر... رحلة بين سجون الأسد والنصرة وداعش -
محافظ الإسكندرية يصل موقع حريق العجمي.. ويعلن حالة الطوارىء بالمستشفيات (صور) -
بسبب حريق.. تأجيل الدراسة في مدرسة العائلة المقدسة بالمنصورة -
بالصور - قرار بتشميع مطعمين لسوء حالة النظافة في بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

شاهيناز تطلب الخلع: بخيل.. مش عايز يدفع 8 آلاف جنيه لباص مدرسة بنته

Google+ Print

مصراوي Masrawy

شاهيناز تطلب الخلع: بخيل.. مش عايز يدفع 8 آلاف جنيه لباص مدرسة بنته

05:23 م الخميس 28 سبتمبر 2017

شاهيناز تطلب الخلع: بخيل.. مش عايز يدفع 8 آلاف جنيه لباص مدرسة بنته

محكمة

كتبت –فاطمة عادل

"زوجي بخيل وهمه يحوش فلوس ورفض يدفع 8 آلاف جنيه لإشراك بنتنا في باص المدرسة".. بهذه العبارة بررت " شاهيناز" (ربة منزل35 سنة)، رفعها دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة من زوجها " محمد"، بعد زواج استمر قرابة 8 سنوات.

وقالت الزوجة في دعواها التي تحمل رقم 1147لسنة 2017، تزوجت نهاية عام 2008 من محمد الذي يكبرني بثلاث سنوات، بعد قصة حب، وفي بداية زواجنا كانت الأمور تسير على ما يرام، لكن بمرور الوقت اكتشفت أنه" بخيل، كل همه يحوش فلوس".

وأضافت الزوجة لمصراوي: رغم بخل زوجي إلا أنني تحملت وتغاضيت عن ذلك حتى لا أثير المشاكل وأتسبب في تفتت الأسرة، قبل أن تستدرك قائلة: "وحرمني من متع الدنيا وتحملت، ولا يوجد أسوأ من زوج بخيل تبتلي به الزوجة".

رفض الزوج الاشتراك في باص المدرسة كان القشة التي قصمت ظهر البعير، بحسب شاهيناز التي استنكرت رفض زوجها قائلة: الرسوم 8 آلاف جنيه، ومحمد قال لي "فلوس الباص غالية أوي"، ما اضطرها للتكفل نقل بنتها من وإلى المدرسة ودفعها لإقامة دعوى خلع لا تزال تنظرها المحكمة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تأجيل دعوى إلزام "كهربا" بدفع نفقة 50 ألف لطليقته لجلسة 23 نوفمبر

    أخبار

  • أسماء تطلب الخلع: " جوزي مش بيخليني أمسك ريموت التلفزيون"

    أخبار

  • رفض طعن صاحب كافية "كييف" وتأييد حبسه عامين

    أخبار

  • تأجيل دعوى نفقة المذيعة سارة خليفة من اللاعب "كهربا لجلسة 12 نوفمبر

    أخبار

إعلان

949d100740.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا

السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا

لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية

لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية

ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق

ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق

موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو

موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو