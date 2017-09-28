شاهيناز تطلب الخلع: بخيل.. مش عايز يدفع 8 آلاف جنيه لباص مدرسة بنته

كتبت –فاطمة عادل

"زوجي بخيل وهمه يحوش فلوس ورفض يدفع 8 آلاف جنيه لإشراك بنتنا في باص المدرسة".. بهذه العبارة بررت " شاهيناز" (ربة منزل35 سنة)، رفعها دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة من زوجها " محمد"، بعد زواج استمر قرابة 8 سنوات.

وقالت الزوجة في دعواها التي تحمل رقم 1147لسنة 2017، تزوجت نهاية عام 2008 من محمد الذي يكبرني بثلاث سنوات، بعد قصة حب، وفي بداية زواجنا كانت الأمور تسير على ما يرام، لكن بمرور الوقت اكتشفت أنه" بخيل، كل همه يحوش فلوس".

وأضافت الزوجة لمصراوي: رغم بخل زوجي إلا أنني تحملت وتغاضيت عن ذلك حتى لا أثير المشاكل وأتسبب في تفتت الأسرة، قبل أن تستدرك قائلة: "وحرمني من متع الدنيا وتحملت، ولا يوجد أسوأ من زوج بخيل تبتلي به الزوجة".

رفض الزوج الاشتراك في باص المدرسة كان القشة التي قصمت ظهر البعير، بحسب شاهيناز التي استنكرت رفض زوجها قائلة: الرسوم 8 آلاف جنيه، ومحمد قال لي "فلوس الباص غالية أوي"، ما اضطرها للتكفل نقل بنتها من وإلى المدرسة ودفعها لإقامة دعوى خلع لا تزال تنظرها المحكمة.